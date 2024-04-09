Uşak'ta bir evde, yeşil reçeteye tabi 3 bin 913 hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kemalöz Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Aramada, 3 bin 913 yeşil reçeteye tabi hap, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K. ve Y.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 3 bin 913 hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Busem Şeker, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik' dedi. Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında sahasında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk gününde Real Madrid, Manchester City ile 3-3 berabere kalırken, Arsenal-Bayern Münih maçında taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Manchester City - Real Madrid ve Bayern Münih - Arsenal eşleşmelerinde ikinci maçlar 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar arasındaki polemik alevleniyor. Eski CHP liderinin Uğur Dündar'la ilgili gündeme getirdiği, "TRT Genel Müdürü" iddiası dikkat çekti. Söz konusu iddiaya ünlü sanatçı Tarık Akan'ın 12 Eylül dönemini anlattığı kitabında yer verdiği ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğu için seçimlerin kaybedildiği iddialarına cevap vererek, kardeşliği dinamitlemeye müsaade etmeyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, siyasi rüşvet iddialarına susacağını ancak 6'lı masa bileşenlerine yapılan suçlamalara sessiz kalmayacağını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?