Uşak'ta Yunanistan uyruklu otomobil takla attı: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uşak'ta Yunanistan uyruklu otomobil takla attı: 1 ölü

Uşak\'ta Yunanistan uyruklu otomobil takla attı: 1 ölü

Uşak'ın Banaz ilçesinde, Yunanistan uyruklu üç kişinin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer iki kişi ise Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen yetkililer, incelemelerde bulundu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.05.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Banaz ilçesinde Yunanistan uyruklu üç kişinin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü.
İzmir- Ankara kara yolunda ilerleyen Yunanistan vatandaşı T.E. (59) yönetimindeki 34 HIF 261 plakalı otomobil, ilçe girişindeki Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında şarampole düşerek takla attı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza sırasında araçtan fırlayan aynı ülke uyruklu Nikoletta Diamantakou'nun (67) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki L.V. (63), ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Diamantakou'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Uşak Valisi Turan Ergün, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, olay yerinde incelemede bulundu.
Vali Ergün, yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre 3 Yunanistan vatandaşının olduğu otomobilin takla atması sonucu bir kişinin öldüğünü, iki kişinin ise hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandığını, ileri tetkikler için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Yunanistan, Banaz, Uşak, Acil Durum, Trafik Kazaları, Hukuk, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta Yunanistan uyruklu otomobil takla attı: 1 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 05:02:38. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta Yunanistan uyruklu otomobil takla attı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement