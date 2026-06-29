Uşak'taki Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Uşak'taki Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Uşak\'taki Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
29.06.2026 16:39
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Uşak'ta tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Uşak'ta tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Eskisaray köyü yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın çevredeki tarım arazilerine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Alevler sonucu arpa ve buğday ekili alanlar ile bölgedeki bir traktörde hasar oluştu.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Tarım, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'taki Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sezgi Kaya Sezgi Kaya:
    Henüz belirlenemeyen neden derken, acaba bu da başka bir olay mı gözüm kötü mü görüyor bilmiyorum. 0 0 Yanıtla
  • Evre Dalhancer Evre Dalhancer:
    Yangın diye korkuttunuz hepimizi. Ama asıl sorun kimsenin söylemediği, kadın çiftçilerin bu arazilere erişiminin ne kadar zor olduğu. Erkek çiftçilere verilen destekler kadınlara verilmiyor işte. Sistem erkek egemenliğine hizmet ediyor. Yazık be. 0 0 Yanıtla
  • Mumun Hilaly Mumun Hilaly:
    Bu başlıkta neden sürekli 'kontrol' kelimesini kullanıyorsunuz, kontrol altına alındı mı yoksa söndürüldü mü belli olmuyorum! 0 0 Yanıtla
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