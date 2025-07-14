Uşak Valisi Aktaş'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Uşak Valisi Naci Aktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihe geçen bir direniş ortaya koyduğunu belirtti.

Milletin tüm farklılıkları bir kenara bırakarak iman ve inançla vatanı, bayrağı ve devleti için destansı bir mücadele verdiğini vurgulayan Aktaş, devletin bekasına yönelmiş hain saldırının büyük bir zaferle bertaraf edildiğini kaydetti.

Aktaş, şöyle devam etti:

"Demokrasi nöbetleriyle de milli iradeye sahip çıkan halkımız, vatan sevgisini tüm dünyaya haykırmıştır. Unutmayalım ki, devletimiz, tüm kurumları, güvenlik güçleri ve aziz milletimizin desteğiyle, ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklara karşı yürüttüğü mücadeleden asla taviz vermemiştir, vermeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, 15 Temmuz gecesi şehitlik mertebesine ulaşan ve vatanı uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor, milli irademize sahip çıkan tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."???????

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