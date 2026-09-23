Uşak ve Banaz'daki iki hayvan pazarı şap nedeniyle ikinci karara kadar kapatıldı

Uşak ve Banaz'daki iki hayvan pazarı şap nedeniyle ikinci karara kadar kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak genelinde şap hastalığı vakalarının tespit edilmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iki hayvan pazarının kapatıldığını duyurdu. Uşak Belediyesi Hayvan Pazarı ve Banaz Belediyesi Hayvan Pazarı ikinci karara kadar kapalı kalacak, pazar yerlerine giriş yapılamayacak.
Uşak'ta şap hastalığı nedeniyle iki hayvan pazarının kapatıldığı bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde şap hastalığı vakalarının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "İlimiz genelinde tespit edilen şap hastalığı vakaları nedeniyle Uşak Belediyesi Hayvan Pazarı ve Banaz Belediyesi Hayvan Pazarı ikinci bir karara kadar kapatılmıştır. Pazar yerlerine giriş yasaktır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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