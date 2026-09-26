USGS, Yeni Kaledonya açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi

USGS, Yeni Kaledonya açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Kaledonya'nın Loyalty Adaları açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. USGS, merkez üssünü Tadine'nin 80 kilometre kuzeydoğusu olarak açıkladı; yaklaşık 10 kilometre derinlikteki depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Fransa'nın Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'nın Loyalty Adaları açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Loyalty Adaları'nın Tadine bölgesinin 80 kilometre kuzeydoğusu olduğu belirtildi.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?