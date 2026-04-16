(İSTANBUL) - Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın babası İbrahim Serhan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Serhan'ın cenazesi, yarın Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eskişehir'de toprağa verilecek.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın babası İbrahim Serhan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 66 yaşında yaşamını yitiren İbrahim Serhan'ın bir yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
CHP Eskişehir İl örgütünde çeşitli kadamelerde görev alan İbrahim Serhan'ın cenazesi, Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından yarın Eskişehirde son yolculuğuna uğurlanacak.
Son Dakika › Güncel › Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın Acı Günü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?