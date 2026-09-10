Üsküdar Belediye Meclisi, kadro değişikliği teklifini oy birliğiyle kabul etti
Üsküdar Belediye Meclisinin eylül ayı ilk birleşimi, AK Parti Meclis Üyesi Muammer Çolak başkanlığında yapıldı. Toplantıda tek gündem maddesi olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün dolu ve boş kadro değişikliği teklifi oy birliğiyle kabul edildi.
Üsküdar Belediye Meclisinin başkan vekili seçiminin ardından eylül ayı ilk birleşimi gerçekleştirildi.
AK Parti Meclis Üyesi Muammer Çolak başkanlığında, belediyenin meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya 12 meclis üyesi katıldı.
Toplantıda, tek gündem maddesi görüşüldü.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün dolu ve boş kadro değişikliğine ilişkin teklifi, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.
Belediye Meclisi bir sonraki toplantısını 5 Ekim'de gerçekleştirecek.
Kaynak: AA
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