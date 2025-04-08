Üsküdar Belediyesi'nden Otizm Farkındalık Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi'nden Otizm Farkındalık Haftası Etkinliği

Üsküdar Belediyesi, 'Farklılıklar Bize Renk Katar' sloganıyla Otizm Farkındalık Haftası etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, otizmli bireylerin toplumun önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, çeşitli alanlarda projelerle destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

08.04.2025 16:12  Güncelleme: 17:07
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(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi tarafından Otizm Farkındalık Haftası kapsamında "Farklılıklar Bize Renk Katar" sloganıyla etkinlik düzenlendi.  Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Eğitimden sağlığa, kültürden spora kadar birçok alanda otizmli bireylerimizin hayatına dokunan projeleri hayata geçiriyor, ailelerimizin de her zaman yanında olmaya özen gösteriyoruz" dedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından Otizm Farkındalık Haftası kapsamında "Farklılıklar Bize Renk Katar" sloganıyla etkinlik düzenlendi. Üsküdar Otizm Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediye başkan yardımcıları, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Dedetaş, "Eğitimden sağlığa, kültürden spora kadar birçok alanda otizmli bireylerimizin hayatına dokunan projeleri hayata geçiriyor, ailelerimizin de her zaman yanında olmaya özen gösteriyoruz" dedi.

Dedetaş, programın anlamlı bir farkındalık buluşması olduğunu vurgulayarak, "Otizm, farklı bir gelişim şeklidir. İlçemizdeki tüm komşularımız gibi, otizmli bireyler de kendilerine özgü yetenekleriyle, hayata kattıkları değerlerle toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün burada bulunan her bir çocuk, her bir genç, hayalleriyle, yaratıcılığıyla ve sevgisiyle bizlere ilham veriyor. Onların güçlü yanlarını desteklemek, ihtiyaç duydukları koşulları sağlamak, sadece bir görev değil, aynı zamanda mutluluk verici bir uğraştır" dedi.

Otizmli bireylerin yaşamın her alanında desteklenmesi gerektiğini ifade eden Sinem Dedetaş, "Eğitimden sağlığa, kültürden spora kadar birçok alanda otizmli bireylerimizin hayatına dokunan projeleri hayata geçiriyor, ailelerimizin de her zaman yanında olmaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sinem Dedetaş, çocuklarla birlikte akrilik el boyasıyla hazırlanan el izi çıkarma panosuna izlerini bıraktı. Çocuklarla birlikte mavi balonları havaya bırakan Dedetaş, toplu fotoğraf çektirerek bugüne ölümsüzleştirdi. Etkinlik çeşitli  aktivitelerle devam etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi'nden Otizm Farkındalık Haftası Etkinliği - Son Dakika

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