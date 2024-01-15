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Üsküdar'da Alkollü Araç Kullanarak Motosiklet Sürücüsünün Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Üsküdar'da Alkollü Araç Kullanarak Motosiklet Sürücüsünün Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Üsküdar'da alkollü araç kullanarak motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan sürücü Can Karaoğul tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karaoğul ifadesinde, kaza anında herhangi bir motosiklet görmediğini söyledi. Olayda hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedeni olay yerinden kaldırıldı. Cip sürücüsüne yapılan alkolmetre testinde alkollü olduğu tespit edildi.

Üsküdar\'da Alkollü Araç Kullanarak Motosiklet Sürücüsünün Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı
15.01.2024 - 17:22,  Güncelleme: 17:24
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ÜSKÜDAR'da, alkollü araç kullanarak motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan sürücü Can Karaoğul, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Can Karaoğul ifadesinde, "Viraja girdiğim esnada bir ses duydum. Aracımın ön airbagleri patladı. Yaklaşık 100 metre sonra aracımı sağa çektim. Sesi duyduğum yere doğru gittiğimde, bir şahsın yerde yatmakta olduğunu gördüm. Kaza anında herhangi bir motosiklet görmedim" dedi.

Kaza, dün sabah 05.00 sıralarında, Üsküdar D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Altunizade mevkii Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 ECJ 642 plakalı cip, aynı yönde seyir halindeki 34 FUU 851 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Cip sürücüsü motosikleti sürükleyerek yaklaşık 500 metre ileride durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri otoyol üzerinde tedbir alarak iki şeridi trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedenini kaldırdı. Cip sürücüsüne yapılan alkolmetre testinde sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Can Karaoğul Anadolu Adliyesine getirildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Karaoğul, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"OLAY ANINDA SADECE SES DUYDUM"

Şüpheli Can Karaoğul, savcılıktaki ifadesinde, "13 Ocak tarihinde gece saat 23: 00 sıralarında, Göztepe'de arkadaşlarımızla buluştuk. Bir arkadaşımızın evinde alkol aldık. Ben buraya kız arkadaşım Feride Ö. ile birlikte gittim. Gece saat 03: 00 sıralarında ayrıldık. Ben aile şirketimize ait olan 34 ECJ 642 plaka sayılı araçla Feride'yi Ümraniye'deki ikametine bıraktım. Burada tekrar alkol almadım. Saat 05: 30 sıralarında kendi evime gitmek üzere Feride'nin evinden ayrıldım. Kadıköy istikametine doğru giderken çevre yoluna geldiğimde yol çalışması nedeniyle yolun daraldığını gördüm. Viraja girdiğim esnada bir ses duydum. Aracımın ön airbagleri patladı. Ben yaklaşık 100 metre sonra aracımı sağa çektim. Sesi duyduğum yere doğru gittiğimde bir şahsın yerde yatmakta olduğunu gördüm. Kaza anında herhangi bir motosiklet görmedim. Olay sonrası Feride'yi arayarak ambulansı çağırmasını söyledim. Bir süre sonra polisler olay yerine geldi. Kazanın ne şekilde meydana geldiğini bilmiyorum. Söylediğim gibi olay anında sadece ses duydum. Olay nedeniyle pişmanım" ifadelerini kullandı.

"KAZANIN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİNİ BİLMEMEKTEDİR"

Şüpheli Karaoğul'un avukatı ise, "Müvekkilin beyanlarına katılıyoruz. Kazanın nasıl gerçekleştiğini bilmemektedir. Olay gerçekleştikten sonra olayın paniğiyle yardım istemek için bir yakınını aramıştır. O esnada polis ekipleri olay yerine intikal etmiştir. Müvekkil sabit ikametgah sahibidir, herhangi bir kaçma şüphesi bulunmamaktadır. Serbest bırakılmasını, aksi takdirde lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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