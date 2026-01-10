Üsküdar Belediyesi'nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Anlamlı Açılış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Üsküdar Belediyesi'nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Anlamlı Açılış

10.01.2026 19:28  Güncelleme: 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, basın mensuplarının konforlu bir çalışma ortamı sağlaması amacıyla Üsküdar Bilim Merkezi'nde bir basın odası açtı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, gazeteciliğin toplumsal önemine vurgu yaptı.

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Belçim KILICKIRAN

(İSTANBUL)- Üsküdar Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Ünalan Caddesi'ndeki Üsküdar Bilim Merkezi binası içinde yer alan basın odasını hizmete açtı.

Üsküdar Belediyesi, basın mensuplarının talebi üzerine 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde anlamlı bir açılış gerçekleştirerek Ünalan Caddesi'ndeki Üsküdar Bilim Merkezi binası içinde yer alan basın odasını hizmete açtı.

Sahada görev yapan basın mensuplarının daha rahat ve konforlu bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat açık olacak şekilde düzenlenen basın odasında 18 masa ve sandalye, ekipman dolapları, mutfak, televizyon, buzdolabı ve internet gibi imkanlar da yer alıyor.

"Gazetecilik toplumun vicdanı olmayı gerektiren çok kıymetli bir meslek"

Basın odasının açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, gazeteciliğin hakikatin peşinden gitmeyi, kamu adına soru sormayı ve toplumun vicdanı olmayı gerektiren çok kıymetli bir meslek olduğunu ifade etti. Dedetaş, "Zor koşullarda kimi zaman baskı altında, kimi zaman güvencesiz bir ortamda dahi bu sorumluluğu sürdürmek gerçekten büyük bir emek ve inanç istiyor. Bu nedenle yerel ve ulusal tüm basın emekçilerinin çabası çok kıymetli ve tekrar tebrik ediyorum" dedi.

"Yaptığımız tüm çalışmalarda sizlerin katkısı çok büyük ve çok önemli"

Yerel yönetimler açısından basının sadece yapılan işleri duyuran bir mecra olmadığını aynı zamanda yerel yönetimlere ayna tutan, eksikleri gösteren, eleştiren ve daha iyisinin yapılması için yol açan çok önemli kamusal denetim mekanizmaları olduğunu vurgulayan Dedetaş, "Üsküdar'da bu anlayışla hareket ediyoruz. Şefaflığı, hesap verilebilirliği ve katılımcılığı yönetim anlayışımızın temel taşları olarak görüyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarda sizlerin katkısı çok büyük ve çok önemli. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın odamızı hizmete açmış olmak benim için ayrı bir mutluluk. Umarım yayın hayatınızda daha iyi ve daha kolay işler yapmanızı sağlar" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Sinem Dedetaş, basın odasını gezerek bilgi aldı.

Kaynak: ANKA

Üsküdar Belediyesi, Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Sinem Dedetaş, Üsküdar, Güncel, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi'nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Anlamlı Açılış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

23:10
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe’de Domenico Tedesco rüzgarı
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı
23:01
Ölümden dönen Murat Cemcir’in son hali ortaya çıktı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
21:51
Trump’tan İran’a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
21:36
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 23:43:54. #7.11#
SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi'nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Anlamlı Açılış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.