Üsküdar Belediyesi'nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Anlamlı Açılış

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Belçim KILICKIRAN

(İSTANBUL)- Üsküdar Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Ünalan Caddesi'ndeki Üsküdar Bilim Merkezi binası içinde yer alan basın odasını hizmete açtı.

Üsküdar Belediyesi, basın mensuplarının talebi üzerine 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde anlamlı bir açılış gerçekleştirerek Ünalan Caddesi'ndeki Üsküdar Bilim Merkezi binası içinde yer alan basın odasını hizmete açtı.

Sahada görev yapan basın mensuplarının daha rahat ve konforlu bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat açık olacak şekilde düzenlenen basın odasında 18 masa ve sandalye, ekipman dolapları, mutfak, televizyon, buzdolabı ve internet gibi imkanlar da yer alıyor.

"Gazetecilik toplumun vicdanı olmayı gerektiren çok kıymetli bir meslek"

Basın odasının açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, gazeteciliğin hakikatin peşinden gitmeyi, kamu adına soru sormayı ve toplumun vicdanı olmayı gerektiren çok kıymetli bir meslek olduğunu ifade etti. Dedetaş, "Zor koşullarda kimi zaman baskı altında, kimi zaman güvencesiz bir ortamda dahi bu sorumluluğu sürdürmek gerçekten büyük bir emek ve inanç istiyor. Bu nedenle yerel ve ulusal tüm basın emekçilerinin çabası çok kıymetli ve tekrar tebrik ediyorum" dedi.

"Yaptığımız tüm çalışmalarda sizlerin katkısı çok büyük ve çok önemli"

Yerel yönetimler açısından basının sadece yapılan işleri duyuran bir mecra olmadığını aynı zamanda yerel yönetimlere ayna tutan, eksikleri gösteren, eleştiren ve daha iyisinin yapılması için yol açan çok önemli kamusal denetim mekanizmaları olduğunu vurgulayan Dedetaş, "Üsküdar'da bu anlayışla hareket ediyoruz. Şefaflığı, hesap verilebilirliği ve katılımcılığı yönetim anlayışımızın temel taşları olarak görüyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarda sizlerin katkısı çok büyük ve çok önemli. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın odamızı hizmete açmış olmak benim için ayrı bir mutluluk. Umarım yayın hayatınızda daha iyi ve daha kolay işler yapmanızı sağlar" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Sinem Dedetaş, basın odasını gezerek bilgi aldı.