Üsküdar\'da Denizde Kayıp Arama Çalışmaları Sürüyor

ÜSKÜDAR'da denizde bir kişinin görüldüğü yönündeki ihbar üzerine başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde 6 Haziran Cumartesi günü denizde bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde ve kıyı şeridinde arama çalışması başlattı. Çalışmalarına bugün Kuzguncuk sahilinde devam eden ekiplerin arama-tarama faaliyetlerini sürdürdüğü görüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.