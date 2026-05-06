Üsküdar'da McDonald's Protestosu 204. Günde

06.05.2026 02:31
Üsküdar'da açılan McDonald's'a karşı mahalle sakinlerinin protestoları devam ediyor, 11 bin imza toplandı.

Üsküdar'da, bir mahallede şubesi açılan McDonald's'a yönelik protestolar 204'üncü gününde devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde açılan McDonald's şubesine karşı eylemlerini sürdüren mahalle sakinleri, işletmeye kalıcı çalışma ruhsatı verileceği iddiası üzerine Üsküdar Belediyesi önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan gruptakiler, "Mahallemizde katil İsrail destekçisi istemiyoruz" yazılı pankart açarak "Mahallemizde McDonald's istemiyoruz" şeklinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan mahalle sakini Cemal Uyan, protestoların 204 gündür sürdüğünü, mahalle sakinlerinin daha önce iki kez imza kampanyası düzenlediğini söyledi.

Uyan, "Mahallemizden 11 bin 600 imza toplayarak böyle bir markanın şubesinin açılmasını istemediğimizi belirterek, bu markaya ruhsat vermemesini talep ettik. Şu anda 50 gün geçti ama verilen imzalı dilekçelerimize bir cevap gelmedi." dedi.

İşletmenin protestolar sürerken açıldığını dile getiren Uyan, "Eylem yaptığımız 204 günün 172 günü bu marka mahallemizde şubesini açamadı. Ancak 172'nci gününden itibaren marka şubesini açtı ve maalesef işletme olarak çalışmaya başladı. Bugün artık işletmenin de aldığı geçici sürenin bitmesine yakın belediye önünde son kez isteklerimizi bir kez daha haykırıyoruz. Mahalleli olarak mahallemizde böyle bir firmayla komşuluk yapmak istemiyoruz." diye konuştu.

Uyan, protestoların barışçıl şekilde sürdürüldüğünü vurgulayarak işletme kapanana kadar eylemlere devam edeceklerini ifade etti.

Belediyenin karar alırken sadece mevzuatı değil, halkın beklentilerini de göz önünde bulundurması gerektiğini dile getiren Uyan, gerekirse mahallede referandum yapılmasını da önerdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

