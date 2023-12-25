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Üsküdar'da kaza: Otomobil devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Üsküdar'da kaza: Otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Üsküdar'da TEM Otoyolu Çamlıca bağlantısında meydana gelen kazada, Can Aslan Odabaşı'nın kullandığı otomobil, Şahin İnce idaresindeki araca arkadan çarparak devrildi. Kazada, araçtan kendi imkanıyla çıkan sürücü Odabaşı hafif yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üsküdar\'da kaza: Otomobil devrildi, sürücü yaralandı
25.12.2023 - 22:31,
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Üsküdar'da önündeki araca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

TEM Otoyolu Çamlıca bağlantısında, Can Aslan Odabaşı'nın kullandığı 34 FLE 284 plakalı otomobil, Şahin İnce idaresindeki 34 LP 4580 plakalı otomobile arkadan çarparak devrildi.

İnce'nin kullandığı araç da bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada, araçtan kendi imkanıyla çıkan sürücü Odabaşı hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansta tedavi edilirken, araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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