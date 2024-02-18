Üsküdar\'da rezidans otoparkında çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da bir rezidansın otoparkındaki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Acıbadem Mahallesi'ndeki rezidansın eksi dördüncü katındaki otoparkta bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Personel yangına müdahale ederken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın otomobilde hasar oluşturdu.
Yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
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