Üsküdar'da "Tiyatro Buluşmaları" Devam Ediyor

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi'nin "Tiyatro Buluşmaları", nisan ayında tiyatro dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Mehmet Birkiye'yi ağırlayacak. "Sahneden Eğitime Tiyatro Her Yerde" başlıklı söyleşi, 28 Nisan Salı günü saat 19.30'da Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Üsküdar Belediyesi'nin Tiyatro Buluşmaları etkinliklerinin son konuğu, Prof. Dr. Mehmet Birkiye olacak. Prof. Dr. Birkiye, 28 Nisan Salı günü saat 19.30'da Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Sahneden Eğitime Tiyatro Her Yerde" başlıklı söyleşiyle sanatseverlerle bir araya gelecek. Prof. Dr. Birkiye, 1970'li yıllardan bugüne uzanan sanat yolculuğunu, sahne deneyimlerini ve akademik birikimini tiyatroseverlerle paylaşacak.

Söyleşi, Hilmi Zafer Şahin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlik, tüm tiyatroseverlere açık olacak.

Ayrıntılı bilgi için Üsküdar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesapları takip edilebilecek veya "uskudar.bel.tr" adresi ziyaret edilebilecek.

Oyuncu, yönetmen ve akademisyen kimliğiyle Türk tiyatrosuna önemli katkılar sunan Birkiye, aynı zamanda İKSV İstanbul Tiyatro Festivali küratörlüğü görevini de sürdürüyor. Sanat hayatına Kent Oyuncuları'nda başlayan Birkiye, kariyeri boyunca Şehir Tiyatroları, Devlet Tiyatroları ve pek çok özel tiyatroda oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı. Uzun yıllardır İstanbul Aydın Üniversitesi Oyunculuk Bölüm Başkanlığı görevini yürüten sanatçı, tiyatroya yeni isimler kazandırmaya devam ediyor.