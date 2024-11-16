Üsküdar\'da Vapur ve Balıkçı Teknesi Çarpıştı

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ÜSKÜDAR'da, özel etkinlik ve gezi vapuru olarak kullanılan Le Vapeur Magique isimli vapurla, balıkçı teknesi çarpıştı. Denize düşen balıkçı, vapur mürettebatı tarafından kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Kasım Pazar günü, Üsküdar Kız Kulesi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, Le Vapeur Magique isimli özel etkinlik ve gezi vapuruyla, balıkçı teknesi çarpıştı. Kazada denize düşen balıkçı, vapur mürettebatı tarafından kurtarılırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.