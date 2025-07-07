Üsküdar Meclisi'nde Gergin Anlar - Son Dakika
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Üsküdar Meclisi'nde Gergin Anlar

07.07.2025 20:46
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Baklava kutusu gerginliği, AK Parti ve CHP üyeleri arasında tartışmaya neden oldu.

Üsküdar Belediye Meclisinde, AK Parti'li Meclis Üyesi Kemal Özer'in Manavgat Belediyesindeki rüşvet operasyonuna değindiği konuşması sırasında, baklava kutusu göstermesi gerginlik yaratırken AK Parti'li ve CHP'li meclis üyeleri arasında çıkan tartışma nedeniyle oturuma ara verildi.

Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı, Meclis Başkanvekili Ali Aral yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Mecliste gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Parti'li Meclis üyesi Özer, yolsuzluk soruşturmalarına değindi.

Son dönemde CHP'li belediyelerle gündeme gelen yolsuzluk ve usulsüzlüklerin herkesi derinden üzdüğünü belirten Özer, iddiaların ekonomik zararın yanı sıra milletin güvenini de zedelediğini söyledi.

Meclis başkanvekiline baklava ikram etmek istedi

Manavgat Belediyesine düzenlenen rüşvet operasyonunda, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin baklava kutusunda para teslim aldığı anlara ilişkin ortaya çıkan görüntüleri hatırlatan Özer, yanında getirdiği baklava kutusunu gösterdi.

Gelen tepkiler üzerine sözlerine devam eden Özer, "Arkadaşlar bunun içerisinde gerçek baklava var. Para yok, euro yok. Halkımızın gündemine ve lügatine bir şeyi daha yerleştirdiniz. Manavgat baklavasının kilosu 110 bin eurodur. Bu millet affetmez." diye konuştu.

Özer, konuşmasının sonunda kürsüde bulunan baklavayı, oturumu yöneten Aral'a ikram etmek istedi.

Teşekkür ederek baklavayı kabul etmeyen Aral, "CHP, sosyal belediyecilik anlayışını zedeleyen herhangi bir olumsuzluğa karşı tavizsiz şekilde yaklaşacaktır. Yaklaşık 110 gündür başta İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve diğer başkanlarımıza yönelik hiçbir yolsuzluk bulunamamışken son 3 gün önceki olaylara değinmek de çok enteresan." ifadelerini kullandı.

Oturuma ara verildi

Aral'ın konuşmasının ardından AK Parti ve CHP sıralarından meclis üyeleri konuşmak için el kaldırdı. CHP'li Meclis Üyesi Nihat Doğan ve AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Emin Sarıoğlu arasında söz alma tartışması yaşandı.

Doğan'ın "Söz istedim bana verdi. İndir şimdi elini, ben konuşacağım." şeklinde bağırması üzerine gerginlik yaşanırken CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Erhan Eyvel, AK Parti sıralarına yürüdü.

Diğer meclis üyelerinin araya girmesinin ardından Meclis 1. Başkanvekili Aral, oturuma ara verdi.

Aranın ardından oturuma kaldığı yerden devam edildi.

Kaynak: AA

Kemal Özer, AK Parti, Politika, Üsküdar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar Meclisi'nde Gergin Anlar - Son Dakika

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