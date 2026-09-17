Üsküp\'te IBU ve Bayburt Üniversitesi işbirliğiyle Türk dili portreleri sergisi açıldı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türk Diline Adanmış Portreler sergisi açıldı.

Türk Diline Adanmış Portreler sergisi, Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) ile Bayburt Üniversitesi işbirliğinde Üsküp Şehir Müzesi'nde düzenlendi.

Balkanlar'daki Türk kültürel mirasına dikkati çekmeyi amaçlayan proje kapsamında, Türk dili ve kültürüne büyük katkılar sunan kişilerin portreleri sergilendi.

Sergi, Türk dilinin Balkanlar'daki köklü geçmişine ışık tutarken, kültürel mirasın korunması açısından özgün bir proje olarak öne çıkıyor.???????

IBU Rektörü Lütfi Sunar, konuşmasında kültür ve sanat faaliyetlerinin önemine değindi ve projenin kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Proje Danışmanı Seyhan Mürtezani, "Balkanlar, Türk dünyasının tarihi hafızasında önemli bir yere sahiptir. Türk dili ve kültürünün Balkanlar'daki izlerini görünür kılmak, ortak kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılması bakımından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Proje Yürütücüsü Sedat Maden de "Türk diline ve kültürüne katkı sunan şahsiyetleri bir araya getiren bu çalışmada, portre sayısını 100'e tamamlamayı amaçlıyoruz. Böylece Türk dilinin zengin tarihini ve bu mirasa katkı sağlayan değerli isimleri daha geniş bir çerçevede tanıtmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.