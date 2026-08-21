USS Abraham Lincoln Eve Dönüşte - Son Dakika
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USS Abraham Lincoln Eve Dönüşte

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ABD savaş gemisi USS Abraham Lincoln, uzun görev süresinin ardından San Diego'ya dönüyor.

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, uzun süredir bölgede görev yapan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün eve dönüş yolculuğuna birkaç gün önce başladığı ifade edildi.

NBC News'in haberine göre, ismi verilmeyen ABD'li bir yetkili "USS Abraham Lincoln"ün uzun süreli görevinin ardından eve dönüş yolunda olduğunu söyledi.

ABD'li yetkili, geminin birkaç gündür seyir halinde olduğunu ve birkaç hafta içinde San Diego'ya dönmesinin beklendiğini kaydetti.

ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün yerini alması planlanan USS George Washington uçak gemisi dün Orta Doğu'ya ulaşmıştı.

Yaklaşık 250 gündür aralıksız görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki personelin psikolojik durumunun iyi olmadığı yönündeki tartışmaların ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bölgeye USS George Washington uçak gemisini gönderme kararı almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel USS Abraham Lincoln Eve Dönüşte - Son Dakika

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