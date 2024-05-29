Usta oyuncu Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldı
İSTANBUL - Geçtiğimiz ay beynine giden damarlarından birine pıhtı atması nedeniyle hastanede yatırılan Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde bugün tekrardan rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Geçtiğimiz ay hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır, yeniden rahatsızlandı.75 yaşındaki oyuncu sağlık problemi nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
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