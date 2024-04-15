Usta Oyuncular Tiyatronun Sanata ve Topluma Etkisini Konuştu

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Usta oyuncular Dilek Türker, Kemal Başar, Hakan Altıner, Sibel Ateş, Leyla Yaltır ve Pınar Çekirge, rol aldıkları oyunların prömiyeri öncesi tiyatronun sanata ve topluma etkisini konuşmak üzere bir araya geldi.

Türker'in bugün prömiyerini yapacak "Bu Bir Efsane Sarah Bernhardt" oyunu öncesi buluşan sanatçılar, Bernhardt'ı ve etkilerini ele aldı. Sanatçılar ayrıca Bernhardt'ın oyun yazarlığına teşvik ettiği şair Edmond Rostand, Victor Hugo, Auguste Rodin, Camille Claudel ve Monet ile Oscar Wilde, Sigmund Freud, Mark Twain, Frida ve Troçki'yi işledi.

Tiyatro Keyfi'nin oyuncuları, Başar'ın 20 Nisan'da 20.00'de Şişli Tiyatrosu'nda prömiyer yapacak "Cyrano Rock" oyunundan uzun bir bölümü de toplantıda oynadı.