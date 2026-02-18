Ustaoğlu Kur\'an Kursu İnşaatını İnceledi

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilçede yapımı devam eden Kur'an kursu inşaatında inceleme yaptı.
Ustaoğlu, Ulukapı Mahallesi'ndeki inşaat alanını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
İnşaatın tamamlanmasıyla ilçenin önemli bir ihtiyacının giderileceğini belirten Ustaoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.
Ustaoğlu'na, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Ramazan Arın ve İlçe Müftüsü Fatih Koç eşlik etti.
