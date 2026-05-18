Üsteğmen Oğuzhan Varol Toprağa Verildi

TOPRAĞA VERİLDİ
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol'un cenazesi, bugün düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesine getirildi. Üsteğmen Varol için Çarşı Cami önünde tören düzenlendi. Törene kent protokolü, ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Varol'un cenazesi kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
