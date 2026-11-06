Uttarakhand'da çığda 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölen sayısı 7 oldu

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletine bağlı Himalayalar bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi, kayıp 1 kişi için arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Press Trust of India'nın haberine göre Uttarakhand Afet Yönetimi Güçleri ve Nehru Dağcılık Enstitüsü ekiplerinin ortak çalışması sonucu çığ altında kalan 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Böylece felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 7'yi buldu.

Ekipler, zorlu hava koşullarında kayıp 1 kişi için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

???????Himalayalar'da 27 Ekim'de yürüyüşe çıkan bir gruptan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmış ve grubun çığ altında kaldığı belirlenmişti.