ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşları 3 ile 10 arasında değişen 4 üvey kardeşine eziyet edip, hayvan dışkısı yedirdiği iddiasıyla gözaltına alınan H.A. (25), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,
Son Dakika › Güncel › Üvey Kardeşlere Eziyet Eden Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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