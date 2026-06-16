Uygulamalı Eğitimler Paneli GAÜN\'de Yapıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Eğitim Koordinatörlüğü tarafından "Uygulamalı Eğitimler Bilgilendirme Paneli" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen panelde uygulamalı eğitimler, kalite güvencesi, mevzuat, süreç yönetimi ve dijital uygulamalar kapsamında ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Çetin, kalite süreçlerinde planlama, uygulama, kontrol ve iyileştirme aşamalarının önemine değinerek, değerlendirme çalışmalarının kurumsal gelişim açısından önemli olduğunu belirtti.

GAÜN Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Esra Siverekli de uygulamalı eğitimlerin hem yükseköğretim kurumları hem de iş gücü piyasaları açısından önemli olduğunu ifade etti.

Panelde, uygulamalı eğitimlerin kalite süreçlerindeki rolü, dış paydaşların değerlendirmeleri, kurum-işletme iş birlikleri ile iyi uygulama örnekleri konusunda sunumlar gerçekleştirildi.

Panele akademik ve idari yöneticiler, eğitim komisyonu üyeleri, bölüm başkanları ve uygulamalı eğitim süreçlerinde görev alan personel katıldı.