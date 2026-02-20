Uyuşturucu Bağımlılığını Yendi

İstanbul'da yaşadığı dönemde uyuşturucu kullanmaya başlayan E.B, 14 yıl süren bağımlılığını Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle geride bıraktı.

Henüz 21 yaşındayken uyuşturucu bağımlısı olan E.B, psikolojik sorunların yanı sıra sağlığıyla ilgili ciddi problemler yaşadı.

Uyuşturucu nedeniyle zaman zaman adli süreçler geçiren E.B, kolluk kuvvetlerinin yönlendirmesi sayesinde YEDAM ile tanıştı.

Bir yıllık tedavi ve danışmanlık desteğinin ardından bağımlılığından kurtulan 35 yaşındaki E.B, annesinin de desteğiyle Trabzon'da yaşama kararı aldı.

E.B, AA muhabirine, herhangi bir maddenin etkisinde olmadan özgürlüğün verdiği mutluluğu yaşadığını söyledi.

Bağımlılık sürecinde ailesine çok büyük sorunlar yaşattığını dile getiren E.B, "Annemi özellikle bu konuda çok yıprattım, çok üzdüm. Ailemin bilgisi vardı ama başaramadılar, tutamadılar, ben içinde kayboldum. Onlar ne kadar tutabilirlerdi ki? Benim elimde olan bir durumdu. Onları da kendimi de yıprattım." diye konuştu.

"Nereye kadar gidecek?"

E.B, bağımlılık sürecinde kolluk kuvvetlerinden destek istediğini, onların da kendisini YEDAM'a yönlendirdiğini söyledi.

"Onlar sağ olsun beni buradaki hocalarımla görüştürdü." diyen E.B, sözlerini şöyle sürdürdü:"

"Çok güzel zaman geçirdim onlarla. İyi günümde, kötü günümde her zaman beni dinlediler, zamanlarını benim için ayırdılar. Hiçbir zaman da beni yarı yolda bırakmadılar. Sonuna kadar da benimle beraber oldular. İnsan 'Artık yeter' diyor. Nereye kadar gidecek? Sonu yok. ya öleceksin ya cezaevi sürecin olacak ya da sağlığını kaybedeceksin. Artısı yok, hep zarar."

Bağımlılığın ardından hayatındaki değişikliklere değinen E.B, "Daha neşeli oldum, hayata bakış açım daha güzel oldu. Düşüncelerim değişti. Ben isteyerek bunu başardım ama yönlendirilmek çok önemli." dedi.

"Demek ki başarabiliyormuşuz"

E.B, en güzel anıların bir maddenin etkisi altında kalmadan yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben duygularımı bağımlılığı bıraktıktan sonra hissettim. 21 yaşında başladım, 35 yaşında bıraktım. Duygularımı 35 yaşından sonra hissetmeye başladım. Ne kadar büyük bir kayıp. Ne kadar 'Bırak' denilse de bu, insanın içinden gelecek. Ben derim ki içmeyin. İleride çok büyük zarar gördüklerinde benim gibi düşünecekler. Savaşın, bırakın. Bu, bırakılmayacak bir şey değil. Bırakılamaz olsaydı ben bırakamazdım. Ben, içmek için ölen bir insandım. Şu an arkama bile bakmıyorum. Demek ki başarabiliyormuşuz."

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Duygu Çolak da alkol, madde ve internet gibi çeşitli bağımlılıklar konusunda danışmanlık ve psikososyal tedavi süreci sunduklarını söyledi.

Kişilerin merkeze gelmelerinin ardından detaylı müdahale planı oluşturduklarını belirten Çolak, "Rehabilite edici çalışmalar kapsamında atölye faaliyetleri yapıyoruz. Trabzon YEDAM'da da oldukça aktif bir el sanatları atölyemiz var. Danışanlarımızın hem iyileşme süreçlerine yardımcı olmak hem de mesleki beceri kazanmaları için atölyelerimizde ücretsiz ve gizlilik esaslı hizmetlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.