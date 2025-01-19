Uyuşturucu ile Mücadelede Bilgilendirme

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri Süleymanpaşa, Malkara ve Çorlu ilçelerinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçelerde düzenlenen etkinliklerde vatandaşları bilgilendirme çalışması yaptı.
Ekipler vatandaşlara Narkotik Veri Analiz Sistemi'ni (NARVAS) tanıtarak, broşür dağıttı.
Vatandaşları bilgilendiren ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımıyla mücadelenin devam edeceğini belirtti.
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