Uyuşturucu ile Yakalanan Sürücü Tutuklandı

Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin arka koltuğunda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?