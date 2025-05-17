Tekirdağ'da otomobillerinde 19 bin 320 uyuşturucu içerikli hap ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında, Ergene Avrupa Otoyolu Saray gişelerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 19 bin 320 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Otomobilde bulunan E.Ç. ve Ş.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonu: 19 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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