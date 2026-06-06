Uyuşturucu Operasyonunda 13 Tutuklama

BİTLİS merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Bitlis, Van ve Tekirdağ'da operasyon yapıldı. Özel harekat timlerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1388 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 57,48 gram metamfetamin, 8,47 gram esrar, 1 hassas terazi ve 1 esrar öğütücü aparatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 1'i de serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.