Uyuşturucu Operasyonunda 16 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu Operasyonunda 16 Tutuklama

Uyuşturucu Operasyonunda 16 Tutuklama
08.05.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu merkezli operasyonda 24 şüpheliden 16'sı tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

KASTAMONU merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Ocak-5 Mayıs arasında Ankara'da 1, İstanbul'da 6 ve Kastamonu'da 14 olmak üzere toplam 26 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 24 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı. Diğer yandan adreslerde yapılan aramalarda; 27 bin 760 sentetik ecza hapı, 155 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün, 5 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 11 gram metamfetamin, 7 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 14 sahte 50 dolarlık banknot ile 232 tarihi sikke ve obje ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonunda 16 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Eski Trabzonsporlu Alanzinho’nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı Eski Trabzonsporlu Alanzinho'nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
Süresiz nafaka artık tarih oluyor İşte yeni sistemin ayrıntıları Süresiz nafaka artık tarih oluyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları
Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı
Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı

14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
14:29
Alkışlar Anderson Talisca’ya Koca çeteyi çökertti
Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
14:03
Barış Anneleri CHP’yi ziyaret etti
Barış Anneleri CHP'yi ziyaret etti
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 14:55:59. #7.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Operasyonunda 16 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.