Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

13.07.2026 17:55
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İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatında yakalanan 2 kişi Sakarya'da tutuklandı.

İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde sevki gerçekleştirirken Sakarya'da düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

İstanbul'dan harekete geçtiği tespit edilen otomobili takibe alan ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesimi Adapazarı gişeleri mevkisinde aracı durdurdu.

Şüpheli E.A (33) ve G.İ'nin (46) bulunduğu otomobilde yapılan aramada 213,35 gram sentetik uyuşturucu, 9 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, 9 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 110 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Sakarya, Ankara, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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