Uyuşturucu Operasyonunda 2 Ton Ele Geçirildi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, son 4 günde 59 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 59 ilde son 4 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 ton 352 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 258 bin 189 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 529 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Açıklamada, şüphelilerden 129'unun tutuklandığı, 49'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"59 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polisimiz tarafından son 4 gündür düzenlenen operasyonlarda 2 ton 352 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 258 bin 189 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 529 şüpheli yakalandı. 129'u tutuklandı, 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 59 ilde 795 ekip, 1987 personel, 14 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Milan Skriniar bir döndü pir döndü Milan Skriniar bir döndü pir döndü
Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı
Mauro Icardi Galatasaray’ı silip attı Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:48
Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık yanacak Arda Güler için son karar çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
15:56
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 17:15:25. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.