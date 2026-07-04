Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı
04.07.2026 20:07
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Beyşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. Çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Seydişehir'den Beyşehir yönüne giden bir otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

TÜVTÜRK Kavşağı'nda aracı durduran ekiplerin detaylı aramasında, 8 parça halinde 390 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 42 ecstasy hap, farklı gramajlarda poşetlenmiş eroin ve metamfetamin, 2 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan K.O. (35) ve A.O. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Beyşehir, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Konya, Suç, Son Dakika

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