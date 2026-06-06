Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu imal ederek sattığını belirlediği şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen 11 adrese yapılan operasyonda 122 uyuşturucu hap, 33,76 gram sentetik uyuşturucu ile 0,54 gram eroin ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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