Uyuşturucu Operasyonunda İki Tutuklama

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, M.G. ve H.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 344 gram sentetik uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 855 lira, 25 avro ile 100 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.