Uyuşturucu Operasyonunda Müdür Yardımcısı Serbest Bırakıldı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde evine düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan ilkokul müdür yardımcısı M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K., Karasu Kaymakamlığı'nca açığa alındı.

Karasu ilçesindeki bir ilkokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan M.K.'nın uyuşturucu kullandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı. M.K.'nın ilçe merkezindeki Yalı Mahallesi'nde yalnız yaşadığı eve yapılan baskında uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan müdür yardımcısı M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Karasu Kaymakamlığı'nca açığa alınan M.K. hakkında başlatılan idari soruşturma devam ediyor.