Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde jandarmanın eve düzenlediği operasyonda uyuşturucu ile yakalanan şüpheli İ.T., tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine dün saat 22.00 sıralarında şüpheli İ.T.'nin evine operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 3 kilogram 698 gram kubar esrar, 359 gram Hint keneviri tohumu ve 19 kök Hint keneviri ele geçirildi. İ.T., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.