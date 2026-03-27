Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis Cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otoparkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 31 bin 240 lira ceza verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Z. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 19 Haziran 2025'te Emek Mahallesi'ndeki bir otoparkta defter arasına gizlediği 33,72 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Sanığın evinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ve benzer suçlardan sabıkalı olduğunu ifade eden savcı, M.Z'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.Z. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira para cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.