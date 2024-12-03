Uyuşturucu Satışına 15 Yıl Hapis - Son Dakika
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Uyuşturucu Satışına 15 Yıl Hapis

Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira ceza aldı.

03.12.2024 17:22
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ö, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Dadaloğlu Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, M.Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.Ö. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Yüreğir, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Satışına 15 Yıl Hapis - Son Dakika

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