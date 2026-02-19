Uyuşturucu Soruşturmasında 21 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu Soruşturmasında 21 Gözaltı

19.02.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 21 şüpheli adliyeye sevk edildi, 3 şüpheli daha yakalandı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 21 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyon

Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu, Furkan Koçan ve eski boksör Adem Kılıççı gözaltına alınmıştı.

Yurt dışına çıktığı tespit edilen şarkıcı Edis Görgülü hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Soruşturmasında 21 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız’a demediklerini bırakmadılar Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz
19 yaşındaki Yiğit’i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler 19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler
3 şişe sudan alınan ücrete bakın Bakanlık hemen cezayı kesti 3 şişe sudan alınan ücrete bakın! Bakanlık hemen cezayı kesti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

10:38
Trump’tan skandal Türkiye hamlesi Suudi Arabistan’a baskı üstüne baskı yapmış
Trump'tan skandal Türkiye hamlesi! Suudi Arabistan'a baskı üstüne baskı yapmış
10:35
Daha önce böylesi görülmedi Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Daha önce böylesi görülmedi! Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
10:04
Başrolde yine kaymakam var Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
10:01
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
09:59
Bir hafta damda mahsur kaldı Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
09:57
Türk televizyon tarihine geçecek sahne Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli’ye mesaj gönderdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 10:54:29. #7.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Soruşturmasında 21 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.