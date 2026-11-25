(İSTANBUL) Ünlülere yönelik "uyuşturucu" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 isimden biri tutuklama, 9'u da adli kontrolle serbest bırakılmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün gece ünlü isimlere yönelik 35 kişi hakkında uyuşturucu başta olmak üzere bazı suçlamalarla gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu. Gözaltına alınan isimlerden 10'u bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık ifadelerinin ardından aralarında Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de bulunduğu 9 isim adli kontrolle serbest bırakılmaları, Ceylan Kaya da tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.