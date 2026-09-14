Uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Çağla Boz ve 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çağla Boz, Emek Emre ile Ü.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Çağla Boz, Emek Emre ve Ü.D. adliyeye sevk edildi.
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