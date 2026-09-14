Uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Çağla Boz ve 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çağla Boz, Emek Emre ile Ü.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Çağla Boz, Emek Emre ve Ü.D. adliyeye sevk edildi.