Uyuşturucu Şüphelileri Tutuklandı

Aydın'ın Çine ve Söke ilçelerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, her iki ilçede uyuşturucu madde ticaretine yönelik uygulama yaptı.

Çine ilçesinde bir otomobili durduran ekiplerin yaptığı aramada, araç içinde gizlenmiş 632 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü M.S.G. (38) gözaltına alındı.

Söke ilçesinde ise ekipler, Y.K'nin (27) çalıştığı iş yerinde yaptığı aramada 384 sentetik ecza hap ele geçirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.