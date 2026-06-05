Uzunköprü'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, pazaryeri civarındaki boş arazide durumundan şüphelendiği H.T'nin üzerini aradı.
Üst aramasında alüminyum folyo içerisine sarılı 3.3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Şüphesi: Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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