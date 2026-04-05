Uyuşturucu Ticareti: Firari Hükümlü Tutuklandı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan firari hükümlü tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 Nisan günü yürütülen saha çalışmaları kapsamında, hakkında arama kararı bulunan İbad D.'nin farklı kimlik bilgileri kullanarak ikametinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. 6 farklı suçtan 18 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlenen firari hükümlünün evinde yapılan aramada, 84 gram bonzai ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbad D., tutuklandı.