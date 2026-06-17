Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 13 Yıl Hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde taşıdığı poşette ve evinde uyuşturucu ele geçirilen sanık, tutuklu yargılandığı davada 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık M.H.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 13 Ekim 2025'te Ova Mahallesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sanığın otomobiliyle kaçtığını belirtti.

Daha sonra araçtan inen sanığın, kovalamaca sonucu boş arsada yakalandığını kaydeden savcı, elindeki poşette 56 sentetik uyuşturucu hap ve 2,06 gram uyuşturucu, evinde de 2 bin 317 uyuşturucu hap ele geçirilen M.H.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı M.H.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.