Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şüphe üzerine takibe alınıp takip yakalanan Cemal E.'nin (32) üzerinde yapılan aramada 12 gram metanfetamin, 38 adet Captagon uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Suriye uyruklu Cemal E., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri Suriye uyruklu Cemal E.'yi takibe aldı. Polis ekiplerinden kaçan şüpheli, takip sonucu yakalandı. Cemal E.'nin üzerinde yapılan aramada 12 gram metanfetamin ile 38 adet Captagon uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal E., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.